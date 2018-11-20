Her yerde aranıyorlardı! Uyuşturucu partisi verirken basıldılar
İstanbul’da bir iş yerine girerek 50 bin TL’lik elektronik eşya çalan 4 kişi, Şişli’de bir evde uyuşturucu partisinde yakalandı.
Şişli Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde Cüneyt G.’ye ait iş yerine 25 Ekim’de giren 4 kişi, 50 bin lira değerinde 6 bilgisayar ve fotoğraf makinalarını alarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis hırsızların kimliğini belirledi. Polis yaptığı takipte, hırsızlık olayına karışan 4 kişinin Şişli’de bir dairede kaldıklarını belirledi. 10 Kasım’da Şişli’deki adres basıldı.
Hırsızlık olayına karışan Ahmet Ç., Sinan E., Ahmet Y., Murat S. ile uyuşturucu partisi için eve geldikleri belirlenen Yusuf Y., Azerbaycan uyruklu Samir E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramarda 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Hırsızların çaldıkları elektronik eşyaları satarak parasıyla uyuşturucu aldıkları ve parti verdikleri anlaşıldı.
Emniyette sorguları tamamlanan Ahmet Ç., Sinan E., ve Ahmet Y. tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest kaldı.
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