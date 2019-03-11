Her yerde aranıyordu... Ve bulundu!
Muğla’nın Datça ilçesinde, yakınları ile dün gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan 69 yaşındaki Emine Özer, bugün saat 19.00 sıralarında bulundu. Özer kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Domuzçukuru mevkiindeki, jandarmanın iz takip köpekleri ’Merak’ ve ’Cevher’ ile yaptığı aramada bulundu.
Sahilde bitkin halde bulunan Özer için Sahil Güvenlik botu devreye girdi. Bot ile bulunduğu yerden alınacak olan Özer’in, önce Datça Limanı’na getirilecek, buradan da ambulansla tedavisi için Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı bildirildi.
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