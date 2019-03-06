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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
06.03.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Her yerde aranıyordu haber geldi

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Her yerde aranıyordu haber geldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Harun Özen (3,5), dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu. Saat 09.30 sıralarında kaybolup, 16.00 sıralarında bulunan çocuk, anne Ümmühan ile baba Uğur Özen'e teslim edildi.

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  • Her yerde aranıyordu haber geldi
  • Her yerde aranıyordu haber geldi
  • Her yerde aranıyordu haber geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Ayvalık’ın kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ümmühan (32) ve Uğur Özen (32) çiftinin iki çocuğundan biri olan Harun Özen, bu sabah saat 09.30 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Anne Ümmühan Özen, kapı önünde oynayan oğlunu göremeyince şantiyede çalışan eşi Uğur Özen’e durumu bildirdi.

Çift, jandarmayı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, beraberinde jandarma ekipleriyle birlikte Çakmak Mahallesi'ne geldi. Tek tek tüm metruk evler ile hayvan damları arandı.

Ayvalık ilçesinden ve Balıkesir merkezinden AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri ile Özen çifti, mahallede ve dağlık alanda kayıp olan Harun Özen’i aramaya devam ediyor. Jandarma, arama kurtarma çalışmaları sırasında drone kullanarak, havadan Harun’un izini sürüyor.

Bu arada jandarma, mahallede tüm evlerin kapılarını çalıp, sakinlere şüpheli bir araç görüp görmediklerini sordu. Anne Ümmühan Özen, "Sabah oğlum kapının önünde oynuyordu. Ablası Didem (10), okula gitti. Ben de evin içindeki işlerimi bitirdim. Dışarıya çıktığımda oğlum yoktu. Hemen çevrede aradım. Bulamayınca eşimi aradım" dedi.    

6,5 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Harun Özen (3,5), dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu. Saat 09.30 sıralarında kaybolup, 16.00 sıralarında bulunan çocuk, anne Ümmühan ile baba Uğur Özen'e teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan çift, ekiplere teşekkür etti.

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