Her şey sahte... Yine kandırıyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.07.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Her şey sahte... Yine kandırıyorlar

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Her şey sahte... Yine kandırıyorlar

Türkiye son yılların en büyük dolandırıcılık olayını Çiftlikbank’la yaşarken, halkın yaşanılanlardan ders almadığı görülüyor. Çiftlikbank’tan sonra bile kurulan ponzi şirketlerine para yatıranlar bulunuyor. Bunun son örneği ise Hollanda merkezli 'çiftliğimnette' isimli site. Bu şirket, yumurta paketleri satarak üyelerine yüksek kazanç vaat ediyor. Umut Holding'in 10 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilse de internet sitesinin Ağustos 2017'de kurulduğu dikkat çekiyor. 10 yıllık şirket domain adresini bile 2 Eylül 2017'de almış. Sitede Umut Holding'in sahibi olduğu belirtilen Umut Öztürk'ün de resmi sahte.

Çiftlikbank ve Turcoin gibi milyarlarca liralık dolandırıcılığa imza atan ponzi yapılanmalarını tüm Türkiye yakından takip ederken, yeni kurulan benzer şirketlerin hala para toplayabilmesi "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Kısa yoldan para kazanmak için büyük bir risk iştahına sahip olan çok sayıda kişi Çiftlikbank rezalatinden sonra kurulan bu tarz şirketlere inanarak paralarını kaptırıyor.

HOLLANDA MERKEZLİ

Sabah Gazetesi'nden İbrahim Acar'ın haberine göre; bunun son örneği ise Hollanda merkezli 'çiftliğimnette' isimli site oldu. Bu şirket, yumurta paketleri satarak üyelerine yüksek kazanç vaat ediyor. Kurucusunun adının Umut Öztürk olduğu belirtilen şirket için yorum yapan uzmanlar, çiftliğimNette oyununun güvenilir olmadığını belirtiyor.

Abartılı kazanç vaadi ve yanıltıcı bilgilerin bulunduğu çiftliğimnette oyunu Umut Holding isimli bir şirketin sitesinden yayınlanıyor. Ancak bu oyunun da aslında holding ile bir bağlantısı bulunmuyor.

FOTOĞRAF SAHTE

Umut Holding'in 10 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilse de internet sitesinin Ağustos 2017'de kurulduğu dikkat çekiyor. 10 yıllık şirket domain adresini bile 2 Eylül 2017'de almış. Sitede Umut Holding'in sahibi olduğu belirtilen Umut Öztürk'ün de resmi sahte. Öztürk'ün resmi, fotoğraf hizmeti veren bir başka internet sitesi olan shutterstock'dan alınmış. Halen Türkiye'de bu yönde faaliyet gösteren onlarca site bulunuyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan sanal dolandırıcılarla mücadele ekibi, bu girişimlere göz açtırmıyor. Bakanlık uzmanları, bu tür siteler yayına başlar başlamaz, şirketleri kontrol altına alıyor. Bankalar da Çiftlikbank olayından sonra bu tür yapılanmalara temkinli yaklaşıyor.

PARANIZI CHARGE BACK'LE GERİ ALIN

Uzmanlar, ponzi yapılanmasıyla yüksek kâr vaadinde bulunarak para toplayan şirketlere kananlar için parasını geri alma umudunun olduğunu belirtti. Bunun için iki şart var: Birincisi, ödemenin kredi kartı üzerinden yapılmış olması, ikincisi de itirazın ödeme tarihinden itibaren 180 gün içinde yapılması. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde suiistimali önlemek için Mastercard ve VISA'nın uyguladığı kuralına göre, harcama itirazı anlamına gelen charge back kuralı yıllardan beri tüm dünyada geçerli olarak uygulanıyor. Ters ibraz olarak bilinen kurala göre, kişi para gönderme işlemini kendisinin yapmadığını ileri sürerek parasını geri isteyebiliyor. Ancak Türk bankacılık sisteminin bu tür para transferlerinde üçlü kontrol olduğu için bu itiraz kabul edilmiyor.

 

ARAŞTIRMA YAPILAN PONZİ YAPILARI

www.milkabank.com
www.cashciftlik.com
www.ciftlikgeliri.com
www.cilgintavuklar.com
www.ciftlikshop.com
www.kirazengini.com
www.ciftligimnette.com
www.elitciftlik.com
www.ciftlik.im
https://maden.im/
www.myluckfarm.com.tr
Www.cashciftlik.com
www.galerimegel.com
My-crypto World
Myadsino
Olymptrade
EvoBinary
Owncoin

ÜRÜN ALMADIM İTİRAZI YAPIN

Parayı geri almak için en önemli itiraz hizmetin alınmadığını belirtmek. Charge back'te müşteri hizmet almadım diyorsa, aksini ispatlamak şirketin sorumluluğunda. Digital ponzi şirketlerinin hizmet verdiğini ispat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, itirazın ise 180 günde yapılması gerektiğini belirtiyor.

 

 

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