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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
15.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Her satırı rezalet! Rapor gelince hemen yakalandılar...

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Her satırı rezalet! Rapor gelince hemen yakalandılar...

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde M.G. adlı kadının, 2 yıl önce kendisini para karşılığı sattıklarını iddia ederek şikayetçi olduğu 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle bırakıldı. Antalya'ya sevk edilen M.G.'nin dün gelen sağlık raporunda akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili 4 şüphelinin yeniden yakalanmasına karar verdi.

Gazipaşa'da evli ve 2 çocuk annesi M.G., iddiaya göre eşi M.G. tarafından terk edilerek, para karşılığı İ.O.'ya satıldı. İ.O. ile yaşamaya başlayan kadın, çocuklarına bakamayacağını söyleyince 2 çocuğu devlet korumasına alınarak Mersin'e gönderildi.

Birlikte yaşadığı İ.O. bir süre sonra kadını para karşılığı Ö.D.'ye, o da para karşılığı H.S.'ye, H.S. de aynı şekilde K.Y.'ye sattı. M.G.'nin son olarak birlikte yaşadığı K.Y.'den şu an 6 aylık olan çocuğu dünyaya geldi.

Yaşadıklarının ardından M.G., 2017 yılında kendisini para karşılığı birbirlerine sattıkları iddiasıyla İ.O., Ö.D., H.S. ve K.Y.'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Kadın ticareti yapmakla suçlanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili açılan davada M.G.'nin akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme M.G.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için doktor raporu istedi. Antalya'ya sevk edilen M.G.'nin dün gelen sağlık raporunda akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili 4 şüphelinin yeniden yakalanmasına karar verdi. Dün sabah gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.O., Ö.D. ve K.Y., 'kadın ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. H.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. M.G. de 6 aylık bebeğiyle birlikte devlet korumasına alındı.

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