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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ- Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)
02.10.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Her satırı iğrenç! Her şeye rağmen şikayetçi olmadı

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Her satırı iğrenç! Her şeye rağmen şikayetçi olmadı

Konya'da, lise 2'nci sınıftayken kaldığı yurttan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve hamile olduğu belirlenen H.E.'nin (16), 2 yıl boyunca ağabeyi R.E.'nin (31) cinsel istismarına uğradığı ve bebeğin R.E.'den olduğu ortaya çıktı.Olayın ardından tutuklanan ve 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 56 yıla kadar hapsi istenen R.E.'nin yargılanmasına başlandı. R.E., savunmasında, kız kardeşiyle ilişkiye girdiğini, alkollü olduğunu ve bir şey hatırlamadığını öne sürdü. H.E. ile anne ve babası ise R.E.'den şikayetçi olmadı.

Kentte, geçen yıl lise 2'nci sınıf öğrencisi olan H.E., mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., ameliyata alındı.

Bebeğin, karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenirken, operasyonla alındı.

Hastanedeki olay, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. İfadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. H.E., bu sene yarı yıl tatilinde hamile kaldığını anladığını kaydetti. 

HAMİLELİĞİ BİLMESİNE RAĞMEN İSTİSMARA DEVAM ETMİŞ

H.E., 2019'da yarı yıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin, yine cinsel istismarda bulunmak istediği sırada karnının şişkinliğini görüp, hamile olduğunu anladığını söyledi.

H.E., buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini anlattı. H.E., korktuğu için yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini dile getirdi. 

H.E.'nin ifadesinin ardından R.E., gözaltına alındı. Kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden R.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.E. de devlet korumasına alındı. 

56 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçun 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' olduğu belirtilerek, R.E. hakkında 56 yıla kadar hapis cezası istendi. 


İddianamede H.E.'nin, 2017 yılının Ağustos ayında öz ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, aradan 4- 5 gün geçtikten sonra R.E.'nin tekrar cinsel istismara kalkıştığı, H.E.'nin de ağabeyinin yine kendisine güç kullanacağını düşünerek, karşı gelmediği kaydedildi.


İddianamede H.E.'nin, haftada 1- 2 kez evde kimse yokken ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, korktuğu ve kendisini zorlayacağını düşündüğü için tepki göstermediği, liseye başladığı dönemde hafta sonları yurttan evine geldiğinde ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ve bu olayları korktuğu için kimseye anlatamadığı belirtildi.   

Soruşturma kapsamında R.E. ile kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda ölü bebekten alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, bebeğin R.E.'den olduğu belirlendi. 

'MERAK ETME, BEN HALLEDERİM' DEMİŞ

Tutuklu sanık R.E.'nin, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. R.E., duruşmadaki savunmasında kız kardeşiyle 1 kez ilişkiye girdiğini, olay günü alkollü olduğu için bir şey hatırlamadığını, kız kardeşiyle ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, veli toplantılarına kendisinin gittiğini öne sürdü.

Mahkemede, ilişki için kız kardeşini zorlamadığını ileri süren R.E., "Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını hatırlamıyorum. O hamileyken ilişkiye girmedim. Kimden hamile olduğunu bilmiyorum.

Kız kardeşim sadece benimle ilişkiye girdiğini, başka kimseyle ilişki yaşamadığını, benden hamile kaldığını ve ne olacağını sordu. Ben de 'Merak etme, ben hallederim bir şekilde' dedim" diye konuştu.  

KIZ KARDEŞ VE ANNE- BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI 

Duruşmaya katılan H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Olaydan bilgilerinin olmadığını belirten anne K.E. ve baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

 

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