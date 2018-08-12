'Her adımın arkasındayız'
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını belirtti.
Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bu topraklar ırkçı emperyalizmin ve büyük İsrail projesinin hedefindedir. Biz biliyoruz ki rahip Brunson krizi de bu projenin parçalarından birisidir. Bu kriz bahane edilerek Türkiye dış politikada birtakım önemli tavizlere zorlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki verilecek her taviz ardından daha büyük bir tavizi getirecektir. Türkiye bu noktada direnmelidir ve asla tehditlere boyun eğmemelidir. Biz ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız.”
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