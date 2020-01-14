Hepsiburada müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

İnternet alışverişlerinin yaygınlaşması, bu konuda duyulan müşteri desteğine olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Buradan hareketle online alışveriş olanağı veren platformlar, bir müşteri destek numarasından hizmet sunmaya başladılar. Bu platformlardan biri olan Hepsiburada sitesi, sahip olduğu müşteri hizmetleri numarasından müşterileriyle iletişim kurmaktadır.



Hepsiburada Müşteri Hizmetleri



Hepsiburada müşteri hizmetleri numarası haftanın yedi günü hizmet veren bir birimdir. Bu numaranın hizmet verdiği saatler sabah saat 08.00 itibariyle başlamaktadır. Numara üzerinden gece saat 24.00'e kadar iletişim kurulabilmektedir.



Hepsiburada müşteri hizmetleri numarası, müşterilerin çeşitli sorularına yanıt vermektedir. Numara üzerinden sipariş takibi yapılabilir. Siparişin ne aşamada olduğu, kargo süresi, ulaşım zamanı gibi bilgilere erişmek mümkün kılınmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli ürünlere ait bilgiler de müşteri hizmetleri üzerinden alınabilir. Sipariş iptali, siparişin yeniden düzenlenmesi işlemleri için de müşteri destek numarasından yardım alınmaktadır. Hepsiburada müşteri hizmetlerine her türlü şikayet, talep ve öneriler sunulmaktadır.



Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Numarası



Hepsiburada müşteri hizmetleri numarası, 0850 252 40 00 olarak belirlenmiştir. Numara, müşterilere daha hızlı hizmet vermek adına bazı menülerle çalışmaktadır. Sorulacak soruya veya yapılacak işleme en uygun menüyü seçerek, çağrıyı sürdürmek gerekmektedir. Her menüde konu hakkında uzman müşteri temsilcileri bulunmaktadır. Doğru menü üzerinden, konuya hakim olan müşteri temsilcilerine erişim sağlanmaktadır.



Numara üzerinden sipariş sorgusu yapılırken, sipariş numarasının hazır bulundurulması önerilmektedir. Numara, sipariş oluşturulduğu anda müşteriye online sistem üzerinden iletilmektedir. Görüşmenin hızlı yürümesi adına kimlik bilgilerinin hazırlanması da tavsiyeler arasındadır.



Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma



Hepsiburada müşteri hizmetleriyle kurulan iletişimde operatöre direk biçimde bağlanmak sağlanabilir. Bunu gerçekleştirmek için öncelikle 0850 252 40 00 müşteri hizmet numarası aranmaktadır. Arama yapıldıktan sonra sistem sizden telefon numaranızı girmenizi isteyecektir. Girdiğiniz numara, sistemde zaten kayıtlı olan numaranız olmalıdır. Bu numara, sizin sistemdeki müşteri kodunuz olarak belirlenmiştir.



Telefon numaranızı girdikten sonra, karşınızda robot bir operatör sizinle iletişim kuracaktır. Bu robotun talimatlarını takip etmek suretiyle direk şekilde müşteri temsilcisine bağlanmak mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin hızlı ilerlemesi adına sizden istenen bilgileri eksik veya yanlış girmediğiniz için emin olmalısınız.



Hepsiburada Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres



Hepsiburada sitesi online olarak hizmet veren bir sisteme sahiptir. Siteyle iletişim kurmanın en etkili yolu, müşteri hizmetleri numarasını aramaktır. Bunun haricinde site üzerinden canlı yardım almak da mümkün kılınmaktadır. Siteden canlı yardım ile iletişim kurmak için site üyesi olmak zorunludur. Siteye üyelik bilgilerinizi girerek, canlı yardım bölümüne ulaşabilirsiniz.



Sitenin telefon ve online yardım dışında bir de iletişim adresi mevcuttur. Verilen bilgilere göre sitenin genel müdürlüğü, İstanbul Şişli'de bulunmaktadır. Kuştepe Mahallesi, Trump Towers Kule 2, Kat:2, No:12 adresi üzerinden siteyle iletişim kurulabilir. Bu adres Mecidiyeköy, Şişli güzergahına bağlıdır.



Siteyle iletişime geçmenin bir başka yolu da mail adresidir. Bu adres bilgi@hepsiburada.com şeklinde ifade edilmiştir.



Hepsiburada Hakkında



Hepsiburada Türkiye'den hizmet veren bir online alışveriş sitesidir. Sitenin temelleri ülkemizde internet kullanımının yeni yeni yaygınlaştığı 1998 yılında atılmaya başlanmıştır. Site aktif olarak hizmet vermeye 2001 yılı itibariyle geçmiştir. Hepsiburada sitesi, Doğan Şirketler grubuna ait bir platformdur. Doğan online bünyesinde hizmet sunmaya devam etmektedir. Şirketin kurucusu Hanzade Doğan Boyner'dir.



Şirket genel müdürlüğü İstanbul Şişli'de olup, Gebze bölgesinde de bir operasyon merkezine sahiptir. Site, 40 kategoride çeşitli ürünleri satışa sunmaktadır. Sitede elektronik eşyalar, giyim, anne ve bebek ürünleri satışa sunulmaktadır. Bu ürünler dışında ev ve bahçe ürünleri, spor ürünleri, kozmetik ve kitap ve film gibi ürünler mevcuttur