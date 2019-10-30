Hepsi ele geçirildi! 1 milyon 500 bin lira değerinde...
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, fildişi, gergedan boynuzu ve piton derisi ile yapımında nesli tükenmekte olan hayvanların boynuz ve kemiklerinin kullanıldığı objeler ele geçti.
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de bir evde nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve farklı objeler olduğuna yönelik ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, bir süre yürüttükleri çalışmanın ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Azerbaycan uyruklu N.S. gözaltına alınırken, aramada, 1 adet 50 santimetre uzunluğunda gergedan boynuzu, 85 santimetre uzunluğunda 2 fildişi, 4 buçuk metre uzunluğunda piton yılanı derisi, fildişinden imal edilmiş 62 obje, gergedan boynuzu, fil dişi ve kehribardan yapılmış 189 tespih ve fildişi 2 baston ele geçirildi. Adreste ele geçirilenler arasında tarihi eser özelliği taşıyan bazı objeler olduğu da belirtildi.
Ele geçirilenlerin 1.5 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, Rusya, Ukrayna, Baltık ülkelerinden getirildiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan N.S, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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