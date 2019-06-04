‘Hep birlikte güzel yarınlara’
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı tebrik mesajında özetle “Birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirerek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Hep birlikte, güzel yarınlara. Hayırlı Bayramlar Türkiye” dedi.
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ramazan Bayramı tebrik mesajında özetle “Birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirerek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Hep birlikte, güzel yarınlara. Hayırlı Bayramlar Türkiye” dedi.
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