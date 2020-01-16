Hendek Savaşı tarihi - Hendek Savaşı kimler arasında olmuştur? Nedenleri ve sonuçları

Belli bir düşmana karşı yapılan bir savaş değil, tüm düşman gruplara karşı yapılan bir savunma savaşıdır. 20 gün kadar süren savaş sonrası müttefikler başarılı olamamış ve çekilmek zorunda kalmıştır.

Hendek Savaşı Tarihi

Hendek Savaşı Hicret'in 5. yılında yapılmış olan bir savaştır. Tam olarak tarihi 627 olarak kabul edilmektedir. İslam tarihi açısından büyük öneme sahip olan Hendek Savaşı, İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. 31 Mart 627 yılı Hendek Savaşı’nın tam tarihi olarak kabul edilmektedir. O dönemde Yesrib adı verilen Medine şehrinin kuşatılmasını anlatmaktadır. Şehir Pagan Araplar ve Yahudiler tarafından kuşatılmıştır.

Hendek Savaşı Müslümanlar için savunma savaşı olsa da kullanılan taktiğin başarısından kaynaklı olarak taarruza geçilmiştir. Aslında bu savunma savaşı tek bir düşmana karşı değil, o alanda bulunun tüm düşmanlara karşı yapılmıştır. Bu savaştan sonra İslamiyet geniş alanlara yayılmaya başlamıştır.

Hendek Savaşı Özeti

Kureyşliler Medine'ye kuşatma yapmak ve şehri ele geçirmek için taarruzlar düzenlenmektedir. Son saldırı hamlesi Hendek Gazvesi olarak adlandırılmıştır. Şehirden çıkarılan Kureyş ileri gelenleri, Kureyş liderleriyle görüşerek kışkırtma yapmışlardır. Kışkırtma aşamasında düşmanlar büyük bir birlik kurarak 10.000 kişilik bir taarruz grubu oluşturdu. Müslümanlar bu grubun kalabalık olduğunu öğrenince hendek kazma taktiğini kullandı.

Hendek taktiği Selman Farisi'nin fikridir. Hz. Peygamber bu düşünceyi bizzat onaylayarak hendek kazma çalışmalarına kendisi de katılmıştır. Ordu karargâhı Uhud Savaşı’nın yapılmış olduğu alana yerleşti ve Sel Dağı eteklerine kuruldu. Müslümanlar bu savaştan sonra ticaret yollarındaki güçlerini kanıtlamışlardır. Müşriklerin Uhud Savaşı’ndan sonra kendini ispat etmek amacıyla attığı son adım da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Hendek Savaşı Önemi

Hendek Savaşı'nda kuşatma yaklaşık 20 gün sürdü. Meydan Savaşı olmadığı için ölen ve yaralanan çok olmadı. Müşrikler kazılan hendeklerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı ve kuşatma uzun sürmedi. Bu gazve müşriklerin Hz. Peygamberi ve Müslümanları yok etmek için harcadığı son çabayı da bitirmiştir. Bu savaş diplomaside yaşanan başarıyı da önemli ölçüde ortaya koymaktadır. Ayrıca Müslümanların göç yolları üzerindeki gücü bir kez daha ispatlanmış oldu. Bedir ve Uhud Savaşlarıyla birlikte İslamiyet’in hızla yayılmasını sağlayan savaştır. Bu sebeple İslam tarihi açısından önemi oldukça büyüktür.

Hendek Savaşı Nedenleri

- Uhud Savaşı'nın ardından bazı kabile liderleri şehirden çıkarılmıştır. Çıkarılan bu liderler Medine Yahudileri ile bir araya gelerek Mekkelileri kışkırtmıştır.

- Mekke'de yaşayıp İslamiyet’in yayılmasından rahatsız olan müşriklerin çabalarıdır.

- İslamiyet’e son darbeyi vurmak istemeleridir.

- Uhud Savaşı’nda yaşanan yenilginin hırsını alma ve zararını karşılama isteğidir.

Hendek Savaşı Sonuçları

- Hendek Savaşı Müslümanlar için son savunma savaşı olmuştur. Hendeği geçemeyen müşrikler kuşatmayı bitirerek geri çekilmiştir. Bu aşamada artık Müslümanlar taarruza geçmiştir.

- Müslümanların gücünü ve etkisini fark eden Arap kabileleri İslamiyet’e geçmiştir. İslamiyet bu yarımadada hızla yayılmıştır.

- Hendek Savaşı’nın sonuçlarını Kureyza Yahudileri ağır ödemiştir. Mekkeliler ile işbirliği yaptıkları için şehir dışına sürülmüşlerdir.

- Kureyza Yahudileri ile birlikte Beni Kaynuka Yahudileri de çıkarılmıştır.

- Müslümanların gücü tüm düşmanlara ispatlanmış, karşı tarafın cesareti önemli oranda kırılmıştır.

- Müslümanların güvenliği sağlanmış, ticaret yollarının güvenliği garanti altına alınmıştır.

- Ticaret ve ekonomik hayat Mekkeliler için olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

- İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte farklı milletlerle işbirliğine geçilmiştir.

- Müslümanların yalnızca meydanda değil diplomasideki güçleri de bu savaşla birlikte kanıtlanmıştır.