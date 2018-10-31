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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.10.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Helin'in katiline tüfek satan kişi yakalandı!

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Helin'in katiline tüfek satan kişi yakalandı!

İstanbul’da 23 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen ve lise öğrencisi Helin Palandöken’in cinayete kurban gitmesinde kullanılan yasa dışı üretim olan ruhsatsız şarjörlü av tüfeğini internetten katile satan şüpheli, Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin cephanelik gibi aracından cinayette kullanılan tüfeğin bir benzerinin de çıktığı ve satışa hazır halde olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren ve müebbet hapse mahkum olan platonik aşkı Mustafa Yetgin tarafından öldürülmesi olayında kullanılan ruhsatsız şarjörlü av tüfeğini internetten sattığı belirlendikten sonra hakkında 2521 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatılan ve idari para cezası uygulanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.B.’yi Beyşehir ilçesinde takibe aldı. Benzeri olayların yaşanmaması için çalışmalarını yürüten jandarma, M.B.’nin yine söz konusu cinayette kullanılan şarjörlü ruhsatsız av tüfeğinin bir benzeri ile birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeğin satışını yapmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı kamyoneti seyir halindeyken Beyşehir ilçesinde durdurdu.

Helin'in katiline tüfek satan kişi yakalandı!
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Cinayette kullanılan satışa hazır tüfeğin benzeri ele geçirildi

Ruhsatsız av tüfeği sevki yapılacağı ihbar edilen araçta savcılık kararı ile yapılan aramada, jandarma tarafından araç içerisinde silah pazarlaması için özel olarak imal edildiği anlaşılan özel raflara yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı üretim olan 40 tabanca kabzalı pompalı ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca kabzalı çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca kabzalı süperpoze ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 19 adet yiv/set açılmış tabanca namlusu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Helin cinayetinde kullanılan silahın bir benzeri olan 1 adet şarjörlü ruhsatsız av tüfeği ile birlikte çok sayıda av tüfeği parçası da ele geçirdi. Şüphelinin ikametgahı ile eklentilerinde de savcılık kararı ile arama gerçekleştirildiği ancak herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.
Ruhsatsız av tüfeklerinin internet yoluyla ya da il il Türkiye’yi gezerek pazarlamasını yaptığı öne sürülen şüpheliye ait araçta ele geçirilen yasa dışı silahlara el konulurken, şüpheli M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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