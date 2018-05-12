Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Helin'in katiline ağır müebbet +34.5 yıl

    Helin'in katiline ağır müebbet +34.5 yıl

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    12.05.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    PENDİK’te, kendisinden ayrılan eski kız arkadaşı lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren, yanındaki 2 arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin’in (21) ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ , ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 18,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan, müştekiler Nihat Palandöken, Cemil Yıldız, Deniz Morsümbül ve taraf avukatları katıldı.

    Duruşmada tanık olarak dinlenen Helin Palandöken’in okul arkadaşı Kaan Samet Gündüz, “Olay günü Helin, Deniz, Cemil ve Gürkan ile birlikte okuldan çıkmış istasyona doğru yürüyorduk. Ben onlardan ayrılıp yolun karşısına geçtim. Silah sesini duymamla birlikte arkaya baktığımda Deniz yaralı vaziyette kaçmaya çalışıyordu. Elinde tüfek olan kişi, bu kez de Cemil’e doğru ateş etti. Cemil düştü. Bu ateş etmeler sırasında Helin, ‘Yapma’ diye bağırıyordu. Ancak kaçamıyordu. Bu kez sanık Mustafa tüfeği Helin’e doğrulttu. Bacağından vurulan Helin yere düşünce bir kaç el de karnına ve başına doğru ateş etti. Daha sonra okula doğru yürüyerek gitti” dedi. Duruşma, son savunma ve karar için ertelendi.

    Etiketler: Kadın cinayetleri , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri