Helin'in katiline ağır müebbet +34.5 yıl

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yetgin, tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan, müştekiler Nihat Palandöken, Cemil Yıldız, Deniz Morsümbül ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Helin Palandöken’in okul arkadaşı Kaan Samet Gündüz, “Olay günü Helin, Deniz, Cemil ve Gürkan ile birlikte okuldan çıkmış istasyona doğru yürüyorduk. Ben onlardan ayrılıp yolun karşısına geçtim. Silah sesini duymamla birlikte arkaya baktığımda Deniz yaralı vaziyette kaçmaya çalışıyordu. Elinde tüfek olan kişi, bu kez de Cemil’e doğru ateş etti. Cemil düştü. Bu ateş etmeler sırasında Helin, ‘Yapma’ diye bağırıyordu. Ancak kaçamıyordu. Bu kez sanık Mustafa tüfeği Helin’e doğrulttu. Bacağından vurulan Helin yere düşünce bir kaç el de karnına ve başına doğru ateş etti. Daha sonra okula doğru yürüyerek gitti” dedi. Duruşma, son savunma ve karar için ertelendi.