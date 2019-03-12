Helikoptere yakalandı, büyük şaşkınlık yaşadı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHelikoptere yakalandı, büyük şaşkınlık yaşadı…
GeriGündem Helikoptere yakalandı, büyük şaşkınlık yaşadı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (İHA)
12.03.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Helikoptere yakalandı, büyük şaşkınlık yaşadı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da helikopterle yapılan trafik uygulamasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek ceza yazılan kadın sürücünün şaşkınlık yaşayıp polislere, "Şimdi kemeri takıyorum" demesi dikkat çekti. Bir sürücü ise uygulamadan memnun olmadıklarını çünkü ceza yediklerini söyledi.

18
  • Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu
  • Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu
  • Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu
  • Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde helikopterle trafik denetimi başlattı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy’un bizzat yönettiği trafik denetimleri Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde yapıldı. Uygulamada 'cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden sürücüler havadan helikopter kamerasıyla görüntülendi.

Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları karadaki ekiplere bildirildi. Polisler ise, hatalı sürücüleri oluşturulan uygulama noktasında durdurup para cezası yazdı. Bu sırada, Gaziantep istikametine giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan isimli sürücü de polis helikopteri kamerasına takıldı. Helikopterdeki ekipler telsiz ile kadın sürücünün plakasına karadaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki trafik polisleri kadın sürücüyü durdurup "Hanımefendi helikopterli trafik uygulaması yapıyoruz. Siz de havadan görüntülendiniz emniyet kemeri takmadan seyahat ediyordunuz. Bu nedenle size ceza uygulamak zorundayız" dedi. Bunun üzerine kadın sürücü hemen emniyet kemerini takmaya çalışıp "Şimdi kemeri takıyorum" dedi. Ancak trafik polisi kemeri daha önce takması gerektiğini söyledi. Şok yaşayan Yadsan ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.

Bir süre sonra da helikopterdeki ekip bir tır sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını kamera ile tespit ederek yine karadaki ekiplere plakasını bildirdi. Tır sürücüsü uygulama noktasında durduruldu. Trafik polisi sürücüye emniyet kemeri takmadığının helikopter kamerasından tespit edildiğini ve ceza yazılacağını söyleyerek 134 lira para cezası yazdı. Sürücü Necati Kara şaşırarak, "Şeriatın kestiği parmak acımaz. Memur ağabeylerim doğru söylüyor kemer takmadık cezayı yiyeceğiz. Helikopterli denetimi pek iyi bulmadım çünkü ceza yedik. Can güvenliğimiz için kemer takmak daha iyi ama bazen takıyoruz. Havada helikopteri görünce baktım acaba bizi mi çekiyor diye, sağlık olsun" dedi.

Uygulamada 11 araç sürücüsüne bin 188 lira para cezası kesilirken, Adana polisi, Ekim 2018’den bu yana toplam 116 saat süren helikopterli denetimlerde trafik kuralı ihlali yaptığını belirlediği 508 sürücüye 75 bin 472 TL ceza kesti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Trabzon'da üniversite kampüsünde yangın

Helikoptere yakalandı, büyük şaşkınlık yaşadı…

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon... Pencereden atladı