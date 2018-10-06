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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.10.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Helikopterdeki polis şefi yoldaki araca ceza kesti

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Ankara'da trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda başlatılan havadan denetimin ilk kurbanı hız sınırını aşan motosiklet sürücüsü oldu. Saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapan sürücü, polis helikopterinin radarına takıldı. Helikopterindeki Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar'ın talimatıyla sürücüye cezai işlem uygulandı.

 

Havadan denetimlerin ilk gününde Ankara-Konya karayolunda yüksek hızda seyreden bir motosiklet sürücüsü tespit edildi. Helikopterdeki yüksek çözünürlüklü kamera ile saniye saniye takip edilen sürücünün zaman zaman 200 kilometre süratin üzerine çıktığı görüldü.

Plakasız motosiklet sürücüsü, polis helikopteri tarafından defalarca siren ile uyarıldı. Hızını düşürmeyen sürücü, havadan denetim yapan Bölge Trafikten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar tarafından yerdeki ekiplere verilen talimatın ardından Kulu Kavşağı yakınlarındaki trafik ekibi tarafından durduruldu.

Plakasını motosikletin bagajına saklayan sürücüye hız sınırı aşmak ve plakasız araç kullanmaktan trafik cezası kesildi.

Helikopterdeki polis şefi yoldaki araca ceza kesti

HAVADAN DENETİMLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce "Trafik Kazalarını Önleme Planı" oluşturuldu.

Bu plan kapsamında kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlandı.

Denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Hava destekli denetimlerin haftanın değişik günleri ve saatlerinde sürdürüleceği bildirildi.

Helikopterdeki polis şefi yoldaki araca ceza kesti

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