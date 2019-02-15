Helallik isteyip veda etti
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yerel seçim tatilinden önce dün TBMM Başkanlık Divanı’nı toplayarak üyelere veda etti.
Pazartesi görevden çekileceğini açıklayan Yıldırım, bu süreçte Başkanlık Divanı’nda uyum içerisinde çalışmaktan memnun olduğunu vurgulayarak teşekkür etti ve “Hakkınızı helal edin” diyerek üyelerden helallik istedi. İstanbul Ticaret Odası’nın şubat olağan meclis toplantısına da katılan Yıldırım, “Bugünkü Binali Yıldırım’a gelişimle ilgili her türlü yaşadığım gelişmeleri bu şehre borçluyum. İstanbul’a borcumu ödeme vaktimin geldiğini düşünüyorum” dedi.
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