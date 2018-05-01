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    HDP’li vekil CHP'nin sloganını eleştirdi, CHP’liler alanı terk etti

    İHA
    01.05.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Elazığ'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte HDP'li Pir'in CHP'nin sloganını eleştirmesi üzerine, CHP'liler tepki gösterip alanı terk etti.

    Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Elazığ Şubesi tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Perşembe Pazar alanında düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra CHP’liler de katıldı. Konuşmaların ardından kürsüye HDP’li Milletvekili Ziya Pir çıktı.

    HDP’li vekil CHPnin sloganını eleştirdi, CHP’liler alanı terk etti

    Pir’in konuştuğu sırada CHP’liler ‘Hak hukuk adalet’ sloganı attı. Pir sloganın üzerine "Elazığ’daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi.

    HDP’li vekil CHPnin sloganını eleştirdi, CHP’liler alanı terk etti

    Pir’in diğer konuşmalarında da CHP’yi eleştirmesi üzerine alanda bulunan CHP’liler tepki gösterdi. Kısa süre çıkan gerginliğin ardından CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve partililer alanı terk etti.

    HDP’li vekil CHPnin sloganını eleştirdi, CHP’liler alanı terk etti

    Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Burası 1 Mayıs’tır. Emekçinin ve ezilenin bayramıdır. Hedef hak, hukuk ve adalet özleminin dile getirilmesidir. Burada hedef CHP’ye laf söylemek ve hakaret etmek değildir. 1 Mayıs bayramı sevinçle kutlanmalı” dedi.

    HDP’li vekil CHPnin sloganını eleştirdi, CHP’liler alanı terk etti

    Etiketler: 1 mayıs kutlaması , slogan krizi , gündem
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