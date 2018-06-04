HDP’li belediyelere: Oy verenlere ihanet etmişlerdir

Erdoğan özetle şöyle dedi: “Yakın geçmişte ülkemizde bölücü örgütün güdümündeki bir partiye mensup belediye başkanları kendilerine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir. Kendilerine millete hizmet etmeleri için teslim edilen mali imkânları terör örgütünün emrine vermişlerdir. Milleti temsil görevini yerine getirme kabiliyetini kaybetmiş belediye başkanlığı görevlerinden alarak yerlerine mülki idare teşkilatımızdan vali, kaymakam ünvanlı arkadaşlarımız vekaleten getirildi. Terör örgütüne teslim edilmiş belediyeler kaynağı başka yere aktardığı için borç batağındaydılar. Bu belediyelerin kamu kurumları yanında esnaftan müteahhite kadar tüm borçları ödendi, ödeniyor. Aynı şekilde şehirlerimiz geçmişte görmedikleri hizmetlerle tanışıyor.”

Erdoğan daha sonra Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti. Bakanlar Kurulu, 24 Haziran’daki çifte seçimler öncesinde Erdoğan başkanlığında son kez toplanırken, Binali Yıldırım’ın ‘Başbakan’ sıfatıyla katıldığı son buluşma oldu. Veda toplantısında hükümetin 2 yıllık dönemdeki icraatlarının yanı sıra seçim güvenliği konusu detaylarıyla konuşuldu. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlara, hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.