HDP’den ziyaret
HDP yönetimi, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek yeni döneme ilişkin beklenti ve taleplerini iletti.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve grup başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan, Yıldırım’la makamında görüştü. Daha sonra basına açıklama yapan Temelli şunları söyledi: “Türkiye’nin ihtiyacı olan demokrasi konusunda parlamento zemininin önemini vurguladık. Bu minvalde özellikle hâlâ tutukluluğu devam eden Hakkâri milletvekilimiz Leyla Güven ile Enis Berberoğlu’nun durumlarını da dile getirdik. Meclis’in bu konuda demokratik teamülleri de dikkate alarak adımlar atması gerektiğini belirttik. Çünkü burası tüm toplumun temsiliyetini bulması gereken yerdir. İki vekilin eksikliğiyle çalışmalar devam ediyor. Halkın Meclisi olarak gördüğümüz TBMM’de yasakların olmaması hususuna değindik.”
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