HDP: Uzlaşmayı sürdürmeye kararlıyız
HDP’den, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.
Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin imzalarıyla yayınlanan açıklamada, özetle şöyle denildi: “Öcalan’ın 8 yıl aradan ve 810 başvurudan sonra avukatları ile yapmış olduğu görüşme, gecikmiş ama olumlu hukuki bir adımdır. Ülkemiz son derece kritik bir dönemden geçmektedir. HDP olarak demokratik siyaset, barış ve toplumsal uzlaşma konularındaki duruşumuzu sürdürmek konusunda kararlı ve ısrarlıyız. Bütün demokrasi güçlerini, siyasi partileri, bu kararlılığı güçlendirmeye ve birlikte elele demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesini güçlendirmeye davet ediyoruz.”
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