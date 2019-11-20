HDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz
GeriGündem HDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
20.11.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

HDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) belediyelere kayyum ataması sonrası yapılan toplantıda, sine-i millet (çekilme) kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzası ile yayımlanan bildiride erken seçim çağrısında bulunularak, parlamentodan çekilme olmayacağı vurgulandı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanması sonrası parti milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve parti yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıda, kayyum atamalarına karşı partinin politik tutumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonrası partinin 12 maddelik tutum belgesi Buldan ve Temelli imzası ile yayımlanan bildiride açıklandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halklarının AK Parti-MHP sultasından kurtulması için erken seçim istiyoruz. Bu bir erken seçim çağrısıdır, bu bir meydan okumadır. 'Hodri meydan' diyoruz. Bütün muhalefeti erken seçim talebi etrafında toplanmaya davet ediyoruz. HDP hiçbir alandan çekilmeyecek. HDP'nin belediyelerden ve parlamentodan çekilmesi görüşü çeşitli alanlarda ifade edilmektedir. Unutulmamalı ki HDP bu kazanımları kolay elde etmedi. Çekilmeyi bu zorba saray rejimi istemektedir. HDP çekilmeyecektir. Çekilmeyeceğiz, eksiklikler olmuştur, sorumlusu biz ve susanlardır. Eş Başkanlık mor çizgimizdir ve bizim için ilkeseldir. 31 Mart seçim sonuçlarını tanımayan AK Parti, toplumsal meşruiyeti kalmadığını ilan etmiştir. Gelin yan yana duralım bu gidişe 'dur' diyelim. HDP umuttur, bu umudu hiçbir güç söndüremeyecektir. Demokratik siyasetten hiçbir güç geri adım attıramayacaktır."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle