HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 40 oldu
Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2014'te Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Musa (21) için gelen İkram Göktürk ve 2015'te Muş'ta PKK'ya katıldığını söyleyen oğlu Onur (28) için gelen Selma Han ile 16'ncı günde 40 oldu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra parti binası önünde oturma eylemi başlattı.
Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.
Bu sabah, 5 yıl önce Muş'ta lise 2'nci sınıf öğrencisiyken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Musa için İkram Göktürk ve 4 yıl önce Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya katıldığını kaydeden oğlu Onur için Selma Kan, Diyarbakır'a geldi. Muş'tan gelenlerin de HDP binası önünde oturma eylemine başlamasıyla aile sayısı, 16'ncı günde 40'a çıktı.
'ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'
Oğlu Musa için oturma eylemine katılan İkram Göktürk, 5 yıldır haber alamadığını belirterek, "İstiyorum ki çoğum bulunsun, ben de anayım. Oğlumun dağda olduğunu düşünüyorum. Ben huzur ve barış istiyorum, çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.
'SON ARADIĞINDA SURİYE'DEYDİ'
Onur için oturma eylemine başlayan Selma Han ise oğlundan teslim olmasını isteyerek, "Oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Son kez aradığında Suriye'deydi. Gelsin, teslim olsun istiyorum. 2014 yılında gitti, arkadaşlarından haberini aldık. En son Suriye'de olduğunu öğrendik. Oğlumdan tek isteğim; gelsin, teslim olsun" diye konuştu.
OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER
1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.
2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.
3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.
4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.
5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.
6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.
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