HDP önündeki eylemde 131'inci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.



4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil Birahim Kadran'nın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki aile sayısı,131'inci günde 66 aileyle devam etti.



'İSTANBUL'DA HDP'LİLER BENİ TEHDİT ETTİ'



2014 yılında İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki evinden, "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp geri dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, ailesini ziyaret için gittiği İstanbul'da, HDP'liler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Kendisini tehdit edenleri polise bildirdiği anlatan Bingöl, oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Bingöl, "131 gündür burada oturuyoruz. HDP'den bir açıklama yok. Biz buradan kalkmayacağız. Burada oturmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz buradan. Geçen gün İstanbul'a gittim, HDP'liler beni orada tehdit etti. Polise gidip, şikayetçi oldum. Tehditleri üç gün üst üste sürdü. Benim çocuğuma bir çağrım var; eğer sen bizi görüyorsan ve duyuyorsan kaç, nerede asker polis görürsen onlara teslim ol. Ceza yok, korkma kimse sana bir şey yapmaz" dedi.