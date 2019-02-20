HDP 11 büyükşehirde aday çıkarmadı
HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehirde aday çıkarmadı. Bu büyükşehirler; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Adıyaman oldu. HDP, CHP ve Saadet Partisi il yönetimleriyle ortak aday çıkarılması tartışılan Şanlıurfa’da ise son anda avukat Hidayet Enmek’i aday gösterdi.
7 MİLLETVEKİLİ ADAY
Meclis’te 18 milletvekili arasında 7 kişiyle en fazla belediye başkan adayı HDP grubundan çıktı. Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinden yarışa girdi. HDP, Ankara’nın Keçiören, Haymana, Polatlı ve Bala ilçelerinde de aday çıkardı.
HDP’nin aday çıkardığı kentler arasında Konya, Kayseri, Sakarya, Denizli ve Kocaeli de yer aldı. Konya, büyükşehir ve 5 ilçe olmak üzere HDP’nin İç Anadolu’da en fazla aday gösterdiği şehirlerden oldu. HDP, İstanbul’da 15 ilçede ise hem başkan adayı hem belediye meclis adayları gösterdi. Bağcılar adayı milletvekili Hüda Kaya, Sultanbeyli adayı eski milletvekili Nihat Akdoğan oldu.
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