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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

HDP 11 büyükşehirde aday çıkarmadı

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HDP 11 büyükşehirde aday çıkarmadı

HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehirde aday çıkarmadı. Bu büyükşehirler; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Adıyaman oldu. HDP, CHP ve Saadet Partisi il yönetimleriyle ortak aday çıkarılması tartışılan Şanlıurfa’da ise son anda avukat Hidayet Enmek’i aday gösterdi.

7 MİLLETVEKİLİ ADAY

Meclis’te 18 milletvekili arasında 7 kişiyle en fazla belediye başkan adayı HDP grubundan çıktı. Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinden yarışa girdi. HDP, Ankara’nın Keçiören, Haymana, Polatlı ve Bala ilçelerinde de aday çıkardı.

HDP’nin aday çıkardığı kentler arasında Konya, Kayseri, Sakarya, Denizli ve Kocaeli de yer aldı. Konya, büyükşehir ve 5 ilçe olmak üzere HDP’nin İç Anadolu’da en fazla aday gösterdiği şehirlerden oldu. HDP, İstanbul’da 15 ilçede ise hem başkan adayı hem belediye meclis adayları gösterdi. Bağcılar adayı milletvekili Hüda Kaya, Sultanbeyli adayı eski milletvekili Nihat Akdoğan oldu. 

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