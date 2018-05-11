Hazım Körmükçü’ye ikinci yasak

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir 2013 yılında evlendiler. Ancak evlilikleri 2015 yılında karşılıklı anlaşarak sona erdi. Çiftin çocukları Ada ve Akya anneleriyle birlikte kaldı.

Hilal Özdemir’in iddiasına göre, Hazım Körmükçü ayrıldıktan sonraki süreçte maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmedi. Hilal Özdemir geçtiğimiz Aralık’ta İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde nafaka davası açtı. Hilal Özdemir’in iddiasına göre davayı öğrenen Hazım Körmükçü, eski eşini arayarak tehdit etti. Oğlunu arayarak eski eşiyle ilgili sorular sordu. Bu olayın ardından telefonlarını değiştiren Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü’nün kendisi ve çocukları ile evine yaklaşamaması için uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkeme Hazım Körmükçü’ye 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı, Hilal Özdemir’e ise konuşma yasağı getirdi.

Hilal Özdemir sürenin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi’ne başvurarak Hazım Körmükçü hakkında bir kez daha tedbir kararı uygulanmasını istedi. Anadolu 20. Aile Mahkemesi talebi yerinde görerek, Hazım Körmükçü’nün 3 ay süreyle Hilal Özdemir ve ailesine yaklaşmasını yasakladı. Mahkeme Hazım Körmükçü’nün eski eşinin eşyalarına zarar vermesi ya da rahatsız etmesi durumunda 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi.