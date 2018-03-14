Hayvanları otlatırken dereye düşen Mehmet'ten acı haber

Olay, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Dokumacılar köyünde bulunan Dokumacılar Kanyonu'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Bağatır, iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce ailesine ait büyükbaş hayvanlara bakmak için okulu bıraktı.





Babası Davut Bağatır ile birlikte hayvanlarını otlatmak için Dokumacılar Kanyonu'na giden Mehmet Bağatır, uzaklaşan hayvanların yanına gitmek için babasının yanından ayrıldı. Uzun süre oğluna ulaşamayan baba Davut Bağatır, köye dönmüş olabileceğini düşünerek evine gitti. Oğlunun eve dönmediğini öğrenen baba, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.







Köylüler, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, Mehmet Bağatırı aramak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde havanın kararması nedeniyle durdurulan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda köylüler, uçurumun dibindeki akan derede Bağatır’ın cesedine ulaştı. Durum, ekiplere bildirildi. Ekipler, cesedin bulunduğu noktaya zor arazi koşulları nedeniyle güçlükle indi. Ekipler birçok kez düşme tehlikesi geçirdi.

Çocuklarının bulunduğu haberini alan baba Davut ve anne Dilek Bağatır da olay yerine geldi. Uçurumdan aşağı inemeyen anne Dilek Bağatır beklerken gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Mehmet Bağatır’ın ölüm haberini alan köylüler de dik kayalıklardan koşarak cesedin olduğu yere indi.







Mehmet Bağatır'ın okulu bırakmadan önce sınıf arkadaşı olan Emre Selek, Mehmet'in son zamanlarda bir sıkıntısı vardı ama bize söylemedi. Derslerde üzgün duruyordu. Okulu bıraktı ve Kuran kursuna geçti. Sonra Kuran kursunu da sevmedim dedi ve köyüne gitti dedi.

İlk incelemelere göre Bağatır'ın ölüm sebebinin kayalıklardan düşme sonucu olduğu anlaşılırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.