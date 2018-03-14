Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem> Hayvanları otlatırken dereye düşen Mehmet'ten acı haber

    Hayvanları otlatırken dereye düşen Mehmet'ten acı haber

    Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA)
    14.03.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen Mehmet Bağatır (15) yaşamını yitirdi. Hayvanlara bakmak için okulu bıraktığı belirtilen Bağatır’ın cesedi zor arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi.

    Olay, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Dokumacılar köyünde bulunan Dokumacılar Kanyonu'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Bağatır, iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce ailesine ait büyükbaş hayvanlara bakmak için okulu bıraktı.

    Hayvanları otlatırken dereye düşen Mehmetten acı haber

    Babası Davut Bağatır ile birlikte hayvanlarını otlatmak için Dokumacılar Kanyonu'na giden Mehmet Bağatır, uzaklaşan hayvanların yanına gitmek için babasının yanından ayrıldı. Uzun süre oğluna ulaşamayan baba Davut Bağatır, köye dönmüş olabileceğini düşünerek evine gitti. Oğlunun eve dönmediğini öğrenen baba, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

    Hayvanları otlatırken dereye düşen Mehmetten acı haber

    Köylüler, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, Mehmet Bağatırı aramak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde havanın kararması nedeniyle durdurulan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda köylüler, uçurumun dibindeki akan derede Bağatır’ın cesedine ulaştı. Durum, ekiplere bildirildi. Ekipler, cesedin bulunduğu noktaya zor arazi koşulları nedeniyle güçlükle indi. Ekipler birçok kez düşme tehlikesi geçirdi.

    Çocuklarının bulunduğu haberini alan baba Davut ve anne Dilek Bağatır da olay yerine geldi. Uçurumdan aşağı inemeyen anne  Dilek Bağatır beklerken gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Mehmet Bağatır’ın ölüm haberini alan köylüler de dik kayalıklardan koşarak cesedin olduğu yere indi.

    Hayvanları otlatırken dereye düşen Mehmetten acı haber

    Mehmet Bağatır'ın okulu bırakmadan önce sınıf arkadaşı olan Emre Selek, Mehmet'in son zamanlarda bir sıkıntısı vardı ama bize söylemedi. Derslerde üzgün duruyordu. Okulu bıraktı ve Kuran kursuna geçti. Sonra Kuran kursunu da sevmedim dedi ve köyüne gitti dedi.

    İlk incelemelere göre Bağatır'ın ölüm sebebinin kayalıklardan düşme sonucu olduğu anlaşılırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: dere , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri