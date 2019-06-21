Hayırlı cumalar mesajları Twitter’ın en çok konuşulan konuları arasında

Cuma mesajları araştırmaları erken saatlerden itibaren başladı ve devam ediyor. SMS veya WhatsApp yoluyla cuma mesajlarını ileten vatandaşlar, Twitter’dan da ‘hayırlı cumalar’ etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor.



CUMA GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ



Cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudi ve Hıristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar 1 Cum’a, 62/9 2 bu konuda ayrılığa düşerek Yahudiler cumartesiyi, Hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler, Allah da Cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır. Böylece İslâm’da haftalık toplu ibadet günü olarak Cuma günü seçilmiş, bu günün bir bayram olduğu birçok rivayette açıkça belirtilmiştir.

CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine, en güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Hayırlı cumalar

Allah'ım; Cumâ günleri kazanacağımız sevapları, Nurdan mürekkeplerle yazdır meleklerine.. (Amin) Hayırlı Cumâlar..

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar.

Allɑh'ım! Dillere destan, gönüllere ilaç rɑhmetin ile merhametini dileniyor ve bizleri insan olarak haşretmeni istiyoruz. Hayırlı nurlu cumalar.

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.