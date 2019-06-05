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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
05.06.2019 - 00:23, Son Güncelleme:

Hayata tutunuş! 'Hakkınızı helal edin' deyip...

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Hayata tutunuş! 'Hakkınızı helal edin' deyip...

Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize bıraktı. Deniz polisi tarafından kurtarılan kişi, ablası ve yeğenine büyük üzüntü yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sırasında Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 46 yaşındaki kaynak ustası A.A. falezler üzerinde bir süre alkol aldı. Bunalıma giren kişi daha sonra ablası D.T.’yi telefonla aradı. Ablasına telefonda, “Hakkınızı helal edin” diyen A.A, kendini yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize bıraktı.

Hayata tutunuş Hakkınızı helal edin deyip...

Abla D.T. hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.A’nın atladığının belirlenmesi üzerine Yat Limanı’dan deniz polisi bölgede arama yapmaya başladı. Deniz polisi yaptığı çalışmada falezlerden açıkta A.A’yı yaralı şekilde su üstünde buldu.

Hayata tutunuş Hakkınızı helal edin deyip...

Hemen bota alınan A.A, limana getirildi. Sağlık ekipleri alkollü olduğu iddia edilen A.A’ya ilk müdahaleyi bot içinde yaptı. Kaşık sedyeye alınan A.A. elden ele ambulansa götürüldü. A.A. ise ablasının telefon numarasını polislere verip, arama yapılmasını istedi.

Hayata tutunuş Hakkınızı helal edin deyip...

Kardeşinin ambulansa alındığını gören abla D.T ve yeğeni gözyaşları içinde koşarak ambulansa geldi. Ambulansa binen D.T. kardeşine ‘ablam, annem’ diyerek sarıldı. Ablasını yanından ayrılmasını istemeyen A.A. polis ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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