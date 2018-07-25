Hayali pamuk vurgununa baskın
Antalya, Antbirlik bünyesinde faaliyet yürüten S.S 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski başkan ve üyelerinin de arasında bulunduğu 32 kişi, hayali pamuk alımı yapmak, usulsüz kredi kullanmak, muhasebe, bilgi işlem ve depolarda hileli yöntemlere başvurarak birliği ve kooperatifi yüklü miktarda zarara uğrattıkları gerekçesiyle Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antbirlik bünyesinde faaliyet yürüten S.S 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski başkan ve üyelerinin usulsüzlük ve yolsuzluk yaptıkları yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada eski başkan ve üyelerin hayali pamuk alımı yaptıkları, usulsüz kredi kullandıkları, bilgi işlem, muhasebe ve depolarda hileli yöntemlere başvurarak birlik ve kooperatifi yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlendi.
Yapılan tespitlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile kooperatife hayali pamuk teslim eden kişilerin de arasında bulunduğu 37 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. Antalya il merkezi, Serik, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde eş zamanlı baskınlarda 32 kişi yakalanırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık, zimmet ve irtikap suçlarından sorgulanacakları belirtildi.
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