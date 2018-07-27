Hayali gerçek oluyor
TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak çalışan babası Tuncay Özışık’la bilim şenliği için deney yaparken meydana gelen patlamada 2 eliyle sol gözünü kaybeden ve hastanede “Ellerim iyileşir mi?” sorusuyla Türkiye’nin zihnine kazınan 18 yaşındaki Altuğ Özışık’ın mühendis olma hayali gerçek oluyor.
GÜNLERCE HAZIRLIK YAPTI
Yaşadığı büyük tramvaya rağmen hayat ışığını hiç kaybetmeyen hatta amatör müzisyenlik çalışmalarına devam eden Altuğ, önce protez ellerine kavuştu sonrasında İstanbul’daki özel bir üniversitenin yazılım mühendisliği bölümüne başvurdu. Sınav puanı yerine kişisel özellikler ve yeteneklerin değerlendirildiği mülakat için günlerce hazırlık yapan Altuğ, kaza öncesi ve sonrasındaki bilimsel projelerini dosya haline getirdi. Mülakattan başarıyla geçen Altuğ, üniversite sınavından aldığı puan bakılmaksızın tam burslu olarak yazılım mühendisliği lisans eğitimine başlayacak.
‘YETENEKLİ BİR ÇOCUK’
Altuğ’un azimli ve yetenekli bir genç olduğunu kaydeden Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, “Başarısı hepimizi sevindirdi. İnşallah üniversite sınav sonuçlarının hemen ardından mühendislik eğitimine başlayacak. Biz kendisinin çok başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.
TAM BURSU HAK ETTİ
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat da, “Normal şartlarda yazılım mühendisliği için tam burs almak isteyen bir öğrencinin 490-500 puan alması gerekiyor. Ancak uyguladığımız sistemde sınav puanlarından önce yetenek, proje ve isteğe bakıyoruz. Altuğ da bunu fazlasıyla karşıladı ve tam burs almayı hak etti” diye konuştu.
Baba Tuncay Özışık, Altuğ’un mühendislik hayalini Hürriyet’e şöyle anlatmıştı: “Altuğ’un göz ve elleriyle ilgili tedavi süreci tamamlandı. Morali çok iyi. Gelecek planlarında en ufak bir değişiklik yok. Elektrik-Elektronik Bölümünü hedefliyor. Mühendis olmak istiyor. Hatta robotik protezlerle ilgili çok detaylı çalışmalara başladı. Şu ana kadar birkaç model üretti. Bu modelleri geliştirme aşamasında. Belki de kendi ellerini üretecek.”
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