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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Salim UZUN/ANTALYA
27.07.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Hayali gerçek oluyor

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Hayali gerçek oluyor

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak çalışan babası Tuncay Özışık’la bilim şenliği için deney yaparken meydana gelen patlamada 2 eliyle sol gözünü kaybeden ve hastanede “Ellerim iyileşir mi?” sorusuyla Türkiye’nin zihnine kazınan 18 yaşındaki Altuğ Özışık’ın mühendis olma hayali gerçek oluyor.

GÜNLERCE HAZIRLIK YAPTI
Yaşadığı büyük tramvaya rağmen hayat ışığını hiç kaybetmeyen hatta amatör müzisyenlik çalışmalarına devam eden Altuğ, önce protez ellerine kavuştu sonrasında İstanbul’daki özel bir üniversitenin yazılım mühendisliği bölümüne başvurdu. Sınav puanı yerine kişisel özellikler ve yeteneklerin değerlendirildiği mülakat için günlerce hazırlık yapan Altuğ, kaza öncesi ve sonrasındaki bilimsel projelerini dosya haline getirdi. Mülakattan başarıyla geçen Altuğ, üniversite sınavından aldığı puan bakılmaksızın tam burslu olarak yazılım mühendisliği lisans eğitimine başlayacak.

‘YETENEKLİ BİR ÇOCUK’
Altuğ’un azimli ve yetenekli bir genç olduğunu kaydeden Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, “Başarısı hepimizi sevindirdi. İnşallah üniversite sınav sonuçlarının hemen ardından mühendislik eğitimine başlayacak. Biz kendisinin çok başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

TAM BURSU HAK ETTİ
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat da, “Normal şartlarda yazılım mühendisliği için tam burs almak isteyen bir öğrencinin 490-500 puan alması gerekiyor. Ancak uyguladığımız sistemde sınav puanlarından önce yetenek, proje ve isteğe bakıyoruz. Altuğ da bunu fazlasıyla karşıladı ve tam burs almayı hak etti” diye konuştu.

Baba Tuncay Özışık, Altuğ’un mühendislik hayalini Hürriyet’e şöyle anlatmıştı: “Altuğ’un göz ve elleriyle ilgili tedavi süreci tamamlandı. Morali çok iyi. Gelecek planlarında en ufak bir değişiklik yok. Elektrik-Elektronik Bölümünü hedefliyor. Mühendis olmak istiyor. Hatta robotik protezlerle ilgili çok detaylı çalışmalara başladı. Şu ana kadar birkaç model üretti. Bu modelleri geliştirme aşamasında. Belki de kendi ellerini üretecek.”

 

Kahreden soru: Ellerim iyileşir mi
Kahreden soru: Ellerim iyileşir mi?
Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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