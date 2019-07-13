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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
13.07.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Havlamasına kızdığı köpeği vurdu

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Havlamasına kızdığı köpeği vurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde A.A.Ç. (16), havlamasına kızdığı komşusunun köpeği 'Duman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Doğançam Mahallesi'nde sokakta yürüyen A.A.Ç., komşuları Emine Yiğit'e ait 'Duman' adlı köpeğin havlamasına sinirlendi. Evin bahçesindeki köpeğe ve sahibi Emine Yiğit'e tepki gösteren A.A.Ç., eve giderek ailesine ait av tüfeğini aldıktan sonra döndü. A.A.Ç., bahçe kapısından 'Duman'a birkaç el ateş etti. Çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği köpek öldü.

Emine Yiğit'in şikayeti üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan A.A.Ç., yaşının küçük olması nedeniyle bırakılırken, tüfeğe el konuldu. Jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra Emine Yiğit, komşularının yardımıyla köpeği kırsal alanda gömdü.

Emine Yiğit yaptığı açıklamada, "Komşumuzun oğlu evimizin önünden geçiyordu. Bu esnada köpeğim kendisine havladı. Çocuk bu duruma sinirlendi. Hem bana hem de köpeğe küfür ederek evine doğru gitti. Bir süre sonra evden aldığı tüfekle bahçemizin girişine geldi. Tüfeği köpeğe doğrultarak köpeğime ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar köpeğimin sol ön ayağını kopardı, köpeğim ağır yaralandı ve gözlerimin önünde can çekişerek öldü. Onu kurtaramadım. Şikayetçiyim" dedi.

Havlamasına kızdığı köpeği vurdu


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