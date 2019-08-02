Havalimanı çevresindeki RES’ler kaldırılacak
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı çevresindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin (RES) kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar santralinin pilotların uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkilediği iddialarını gündeme getirerek, Bakan Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Aygun, “Şikâyetlerin artması nedeniyle santralin sökülerek başka bir bölgeye taşınacağı iddiaları doğru mudur?” sorusunu yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Bakan Turhan, özetle şu bilgileri paylaştı:
“İstanbul Havalimanı için havacılık çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediği hususunun bilinmesinde fayda görülmektedir. Diğer taraftan İstanbul Havalimanı’nın geleceğe yönelik fazlarıyla gelişim aşamaları dikkate alınarak RES’lerin bölgeden kaldırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bilinmektedir.
KARGO İÇİN KULLANILACAK
İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi sonrasında Atatürk Havalimanı’nın saatlik pist kapasitesi 5 iniş, 5 kalkış olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede genel havacılık ve kargo uçuş operasyonları ile Airport Hotel, konferans salonu, havacılık fuar alanı gibi faaliyetlerin icra edilebileceği öngörülmekte olup, bu hususlarda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.” ◊
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