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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Havalimanı çevresindeki RES’ler kaldırılacak

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Havalimanı çevresindeki RES’ler kaldırılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı çevresindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin (RES) kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar santralinin pilotların uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkilediği iddialarını gündeme getirerek, Bakan Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Aygun, “Şikâyetlerin artması nedeniyle santralin sökülerek başka bir bölgeye taşınacağı iddiaları doğru mudur?” sorusunu yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Bakan Turhan, özetle şu bilgileri paylaştı:
“İstanbul Havalimanı için havacılık çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediği hususunun bilinmesinde fayda görülmektedir. Diğer taraftan İstanbul Havalimanı’nın geleceğe yönelik fazlarıyla gelişim aşamaları dikkate alınarak RES’lerin bölgeden kaldırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bilinmektedir.

KARGO İÇİN KULLANILACAK

İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi sonrasında Atatürk Havalimanı’nın saatlik pist kapasitesi 5 iniş, 5 kalkış olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede genel havacılık ve kargo uçuş operasyonları ile Airport Hotel, konferans salonu, havacılık fuar alanı gibi faaliyetlerin icra edilebileceği öngörülmekte olup, bu hususlarda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.” ◊ 

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