Havale ve EFT bayramda yapılır mı?
EFT ne zaman hesaba geçer sorusu, bayramın ilk günü birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Farklı hesaplara havale ve EFT işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu ödemelerin ne zaman hesaba geçeceğini sorguluyor. Peki, havale ve EFT bayramda yapılır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EFT aktarımları yalnızca Merkez Bankasının işlem günlerinde gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla bayram boyunca EFT yapılması mümkün olmayacaktır. Farklı bankalar arası havale işlemleri de aynı statüde yer alacak. Ancak aynı bankadaki iki müşteri arasında havale mümkün olabilecek.
EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Türkiye'de E.F.T. sistemi T.C.M.B. tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir.
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