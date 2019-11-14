Havalar ne zaman soğuyacak? Pastırma sıcakları bitti mi?
Uzun süredir tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ne zaman mevsim normalleri düzeyine inerek soğuyacağı merak ediliyor. Öte yandan Marmara Bölgesi'nin yağış beklenen alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte, 'Pastırma sıcakları bitti mi?' sorusunun yanıtı...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Edirne çevreleri ve zamanla bölgenin batısı ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trakya'nın kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis görülecek.
Bölgenin yağışlı alanlarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
PASTIRMA SICAKLARI BİTTİ Mİ?
Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yurdun büyük bölümünde 12 Kasım'dan itibaren etkisini yitirmeye başladı.
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