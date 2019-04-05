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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Havaist güzergahları belli oldu – İşte Havaist’in geçeceği duraklar ve saatleri

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Havaist güzergahları belli oldu – İşte Havaist’in geçeceği duraklar ve saatleri

6 Nisan'dan itibaren 7/24 hizmet verecek olan HAVAİST’in güzergahları belli oldu. İstanbul Havalimanı'na lüks taşımacılık hizmeti veren HAVAİST, 20 ayrı hat ve 65 durakta hizmet verecek. İşte, Havaist’in geçeceği duraklar ve saatleri

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin başlamasıyla birlikte gözler ulaşım seçeneklerine çevrildi. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması HAVAİST’in hizmetleri yeniden gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, HAVAİST’ seferlerinde güncellemeye gitti ve  İstanbul genelinde yeni güzergahlar belirledi. 

Yolcular, "HAVAİST" mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.

HAVAİST’in hizmet vereceği hat ve durak sayıları ile ücret tarifesi ise "www.hava.ist"te paylaşıldı.


HAVAİST'İN HAT VE TARİFELERİYLE İLGİLİ BİLGİLERİ ŞÖYLE:

HAD KODU HAT ADI FİYAT TARİFESİ (TL)
İST - 1 Yenikapı 18
İST - 2 TÜYAP21
İST - 3 Otogar 16
İST - 4 Bakırköy 18
İST - 5 Beşiktaş 18
İST - 6 Alibeyköy Cep Otogarı 16
İST - 7 Kadıköy 25
İST - 8 Pendik 30
İST - 9 Hacıosman 16
İST - 10 Sancaktepe 2525
İST - 11 Arnavutköy12
İST - 12Kemerburgaz 12
İST - 13Sarıyer 16
İST - 14 Başakşehir 14
İST - 15 Bahçeşehir 16
İST - 16  Mahmutbey Metro 15
İST - 17 Halkalı 16
İST - 18 Mecidiyeköy 16
İST - 19 Taksim 18
İST - 20 Sultanahmet18

 

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