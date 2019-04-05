Havaist güzergahları belli oldu – İşte Havaist’in geçeceği duraklar ve saatleri
6 Nisan'dan itibaren 7/24 hizmet verecek olan HAVAİST’in güzergahları belli oldu. İstanbul Havalimanı'na lüks taşımacılık hizmeti veren HAVAİST, 20 ayrı hat ve 65 durakta hizmet verecek. İşte, Havaist’in geçeceği duraklar ve saatleri
Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin başlamasıyla birlikte gözler ulaşım seçeneklerine çevrildi. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması HAVAİST’in hizmetleri yeniden gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, HAVAİST’ seferlerinde güncellemeye gitti ve İstanbul genelinde yeni güzergahlar belirledi.
Yolcular, "HAVAİST" mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.
HAVAİST’in hizmet vereceği hat ve durak sayıları ile ücret tarifesi ise "www.hava.ist"te paylaşıldı.
HAVAİST'İN HAT VE TARİFELERİYLE İLGİLİ BİLGİLERİ ŞÖYLE:
|HAD KODU
|HAT ADI
|FİYAT TARİFESİ (TL)
|İST - 1
|Yenikapı
|18
|İST - 2
|TÜYAP
|21
|İST - 3
|Otogar
|16
|İST - 4
|Bakırköy
|18
|İST - 5
|Beşiktaş
|18
|İST - 6
|Alibeyköy Cep Otogarı
|16
|İST - 7
|Kadıköy
|25
|İST - 8
|Pendik
|30
|İST - 9
|Hacıosman
|16
|İST - 10
|Sancaktepe 25
|25
|İST - 11
|Arnavutköy
|12
|İST - 12
|Kemerburgaz
|12
|İST - 13
|Sarıyer
|16
|İST - 14
|Başakşehir
|14
|İST - 15
|Bahçeşehir
|16
|İST - 16
|Mahmutbey Metro
|15
|İST - 17
|Halkalı
|16
|İST - 18
|Mecidiyeköy
|16
|İST - 19
|Taksim
|18
|İST - 20
|Sultanahmet
|18
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