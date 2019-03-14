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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Hava durumu için son dakika bilgisi: Gök gürültülü sağanak uyarısı

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Hava durumu için son dakika bilgisi: Gök gürültülü sağanak uyarısı

Hava durumu tahminlerinde Doğu Anadolu Bölgesi için önemli uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağını, yurdun batı kesimlerde ise aynı oranda artış göstereceğini bilgilerine ekledi. Doğu Akdeniz Bölgesinde sabah saatlerinde başlayacak yağmur 18.00 civarında etkisini yitirirken, gece saatlerinde ise Batı Akdeniz ve Kıyı Ege Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, MGM'den alınan günün hava durumu bilgileri

Günün ilk saatlerinden itibaren karşılaşılacak hava durumu hakkında bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için sıcaklık artışı, bazı bölgelerinde ise sıcaklığın azalacağı uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KAR ERİMELERİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI : Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karabük ile gece saatlerinde hafif olmak üzere Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Bayburt çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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