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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.12.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Hava durumu bugün nasıl olacak? Yağmur var mı?

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Hava durumu bugün nasıl olacak? Yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verdiği bilgilere göre bugün Marmara Bölgesi'nde yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Sabah saatleri itibariyle yurdun batı kesimlerinde yağış başlarken, orta kesimlerde güneşli hava, doğu bölgesinde is soğuk hava kendisini hissettirecek. İşte, kar ne zaman yağacak sorularının giderek arttığı 9 Aralık Pazar gününün hava durumu bilgileri

Hava durumu hakkında bazı bilgiler yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Ege Bölgesinde şiddetli yağmur uyarısında bulundu. Yayımlanan bilgilere göre Marmara Bölgesi'nin genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu, batı kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELI °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, akşam saatlerinde yağmurlu

IZMIR °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

MANISA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimi ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Hatay'da sis, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu

CANKIRI °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KARABÜK °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GİRESUN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Iğdır, Muş ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısı, gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KİLİS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah sisli, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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