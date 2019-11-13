Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu
Hava durumu bugün nasıl sorusu vatandaşlar tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu raporu
Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Karadeniz açıklarında 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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