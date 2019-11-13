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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu

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Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu

Hava durumu bugün nasıl sorusu vatandaşlar tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu raporu

Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Karadeniz açıklarında 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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