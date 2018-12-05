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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - İHA
05.12.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Termal otelde yangın çıktı... İtfaiye aracı çamura saplandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir termal otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

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  • Hatayda termal otelde yangın
  • Hatayda termal otelde yangın
  • Hatayda termal otelde yangın
  • Hatayda termal otelde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı.

Olay yerine çağrılan merdivenli itfaiye aracı ise çamura saplandı. İtfaiye aracının kurtarılması için iş makinesi çağrıldı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Termal otelde yangın çıktı... İtfaiye aracı çamura saplandı
VALİLİK: 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 

Hatay Valiliği, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, ”Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi” dedi.


Termal otelde yangın çıktı... İtfaiye aracı çamura saplandı



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