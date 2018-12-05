Termal otelde yangın çıktı... İtfaiye aracı çamura saplandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir termal otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında 7. katta mahsur kalan müşterileri kurtarmak için olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye aracı, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bazı katlardaki müşteriler kendi imkanlarıyla otelin dışına çıkarken, bazılarını da itfaiye ekipleri kurtardı. Otelin 7. katında kapılar kilitli kaldığı için birçok müşteri odalarında mahsur kaldı.
Olay yerine çağrılan merdivenli itfaiye aracı ise çamura saplandı. İtfaiye aracının kurtarılması için iş makinesi çağrıldı. Araç, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.
Yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
VALİLİK: 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Hatay Valiliği, yaptığı açıklamada, termal otelin kazan dairesinde henüz belirleyemeyen bir sebeple yangın çıktığını, yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Valilik, ”Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup, içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığıyla ilgili çalışmalar devam etmekte. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 acil sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edildi” dedi.
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