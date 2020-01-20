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AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Hatay'da asansörde sıkışan kişi hayatını kaybetti

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Hatay'da asansörde sıkışan kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ekmek fırınındaki asansörde sıkışan fırın işçisi hayatını kaybetti.

Merkez Sanayi Mahallesi'nde bir fırında çalışan İlker Türker (45), bir üst kattaki bölüme çıkmak için kullanılan asansörün kabini ile duvar arasına sıkıştı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının incelemelerinin ardından işçinin cenazesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Morguna kaldırıldı.

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