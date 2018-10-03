Hastası tarafından öldürülen doktorun cenazesini kızı aldı
BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kızına teslim edildi. Cenazenin Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldüğü öğrenilirken, Hacıosman'ın cenazesi, ikindi vakti Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.
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