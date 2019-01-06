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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Hastanede kalp pili skandalı!

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Hastanede kalp pili skandalı!

Samsun'da özel bir hastanede, kalp yetmezliği bulunan hastaya "acil olduğu" belirtilerek gerçekleştirilen kalp pili operasyonunun gereksiz yapıldığı, kalp pilinin de devreye sokulmadığı iddia edildi.

İlkadım ilçesinde oturan evli ve iki çocuk annesi 78 yaşındaki Hanife Yalçın, geçen yıl 1 Temmuz'da gece evde rahatsızlandı. Kalp yetmezliği bulunması nedeniyle oğlu Mustafa Yalçın tarafından kentteki özel hastaneye götürülen Yalçın'a, doktorlar tarafından "acil müdahale gerektiği" söylendi. Kardiyoloji uzmanı N.A. tarafından anjiyo yapılan yaşlı kadına ayrıca kalp pili de takıldı. Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süre sonra şikayetleri artan Yalçın, aynı hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yeniden evine gönderildi. Yaşlı kadın, şikayetlerinin devam etmesi üzerine gittiği birkaç özel hastaneden de şifa bulamayınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. 

Burada yapılan muayenede, "kalbe pil takılmasına gerek olmadığı, zaten pilin de çalıştırılmadığı" belirtildi. Ayrıca enfeksiyona neden olması sonucu gecikilmesi halinde hastanın kaybedilebileceği uyarısı yapıldı.  Bunun üzerine Mustafa Yalçın tarafından özel hastane ile burada görevli doktor N.A. hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi.  İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Birimince yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, "Alınan ifadeler ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinden gelen uzman bilirkişi raporuna istinaden özel hastanede görevli doktor N.A'nın yaptığı uygulamanın kusurlu olduğu sonucuna varıldığı" belirtildi. 

Raporda ayrıca konuyla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği ifade edildi. Dr. N.A. hakkında hazırlanan dosya, İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Tabip Odasına gönderildi. Hanife Yalçın'ın tedavisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yatarak sürüyor. 

"Annem şimdi o pil takıldığı için rahatsız" 

Mustafa Yalçın, AA muhabirine, özel hastanede yapılan tedavinin annesinin sağlığının daha çok bozulmasına neden olduğunu öne sürdü. Kalp yetmezliği nedeniyle annesinin başka bir hastanede daha önce tedavi gördüğünü belirten Yalçın, "Sabah hastamızı kendi doktoruna götürmek için almak istedik ama doktor 'Hastanızı veremem, hayati tehlikesi var. Gece 3-4 defa gitti, müdahale ettik' gibi sözlerle bizi korkuttu. Nabzının 20-30'larda olduğunu söyleyerek hastamızı vermedi." dedi. 

Annesine anjiyo işlemi yapıldığını, ardından da doktorun "bir an önce pil takılması gerektiğini" söylediğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti: 

"Hastaya gerekli tetkikler yapılamadan hemen pil takıldı. Takılan pilin hiçbir şekilde devreye girmediğini, pil ayarını yaptırmak istediğimizde fakültedeki doktordan öğrendik. Fakültede yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, 'pilin hastadan bir an önce çıkarılması gerektiğini' söyledi. Pil enfeksiyon oluşturmuş. Hastanın hayati tehlike taşıdığı belirtildi. Bunun üzerine özel hastanede takılan kalp pili, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde alındı. Ayrıca pil nedeniyle oluşan iltihabın kemiğe geçtiği söylendi. Annem halen hastanede yatıyor. 6 aydır tedavi süreciyle uğraşıyoruz." 

Yalçın, "Doktorumuzun bize söylediği, kalpte aşırı derecede bir yetmezlik yokmuş. 75-80 yaşlarda insanlarda böyle rahatsızlık olabilirmiş. Pil takılmasına da gerek yokmuş. Annem şimdi o pil takıldığı için rahatsız." ifadesini kullandı.  Mustafa Yalçın, hastane ile doktor hakkında suç duyurusunda bulunmayı, maddi ve manevi tazminat davası açmayı planladığını kaydetti. 

Doktor kendini böyle savundu

Doktor N.A. ise avukatı İlhan Ayrancı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hastaya işlemleri yakınlarının onayıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Hastanın birkaç günlük tedavinin ardından şifayla hastaneden taburcu edildiğini belirten N.A, şu ifadeleri kullandı: 

"Hastada gelişen enfeksiyonunda, yaş, diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, cihaz takılması sonrası yetersiz antibiyotik ve gelişen hematom benzeri faktörler önemli rol oynar. Biz kalp pili takılmasını, öncesi ve sonrası takip aşamasında uygun şekilde gerçekleştirdik. Hastada hastanemizde yatış sürecinde pil cebi enfeksiyonuna rastlanmadı. Sonraki takipleri tarafımızdan yapılmadığı için aylar sonra gelişen enfeksiyondan sorumlu tutulamayacağımız aşikardır. Bizler için önemli olan kişisel kanaat ve görüşler değil, dünyadaki konuyla ilgili kardiyolojik kılavuz ve literatürdür. Hastamıza bu doğrultuda modern tıbbın en son imkanlarını kullanarak en iyi tedaviyi yapmaya çalıştık." 

 

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