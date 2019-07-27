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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.07.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Hasılatın düşmesinden şüphelendi! Kameraları izleyince şaşkına döndü

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Hasılatın düşmesinden şüphelendi! Kameraları izleyince şaşkına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yerinin kasasından belirli aralıklarla 70 bin lira para çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin para çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Necmi T, 35 gün önce bir süpermarkette çalışmaya başladı. İş yeri sahibi Barış Ataş'ın yanında ortak bir tanıdıklarının referansı ile işe başlayan Necmi T, kısa sürede iş yeri sahibinin güvenini kazanırken, aynı zamanda kasaya da bakmaya başladı. Son günlerde hasılatın düşmesi üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen Barış Ataş, kasayı gören kameraların yönlerinin değiştirilmesine rağmen kasayı gördüğünü, kasa başında işlem yapan kişinin de görüldüğünü fark etti. Kameraları izlediğinde Necmi T’nin sürekli olarak kasadan para alıp cebine koyduğunu gördü.

Necmi.T’yi çağırıp konuyu konuşmak istediğini belirten Barış Ataş “Ne yazık ki her şey kameralarda görülmesine rağmen suçu kabullenmedi. Bende jandarmaya durumu bildirdim. Yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Her şey ortada. Şu ana kasadan aldığı paraların 60-70 bin liranın üzerinde olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Necmi T, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

 

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