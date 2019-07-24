Hasar raporu

SU NUMUNELERİ ALINDI

75’i ağır 375 bina hasar gördü 100 bina yıkıldı. Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde bin 687 çiftçi zarar gördü. Selde ayrıca 5 bin 562 dekar fındıklık, 621 dekar mısır tarlası, 200’ü boş 643 arı kovanı, 25 balıkçı teknesi, 43 balık ağı, 14 ahır, 2 kümes, 2 alabalık tesisi ve 2 traktör hasar gördü. Sel sularına kapılan 160 bin 500 etlik tavuk, 177 küçükbaş ve 72 büyükbaş hayvan öldü.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurularak sağlık taramaları devam ettiriliyor. Çalışmalarda 22 köyde ve 3 plajda ilaçlama yapılarak Esmahanım, Uğurlu, Dilaver ve Harmankaya köylerinde yapılan ilaçlama sonrasında bölgeden su numuneleri alındı.

HATLAR ONARILIYOR

Enerji nakil hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için 23 araç ve 56 personel ile onarım çalışmaları sürüyor. Kurukavak, Esmahanım, Dilaver, Küpler ve Davutağa bölgelerinde 5 jeneratör kuruldu. Türk Kızılay’ı tarafından 7 bin 650 kap sıcak yemek, 6 bin 120 ekmek, 3 bin 96 ikramlık, 6 bin gıda malzemesi, çok sayıda hijyen seti ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı.

ANNE-KIZI BULDULAR

KAYIP 4 kişinin bulunması için dün sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri Uğurlu köyünde bir kadın ile bir kız çocuğunun cesedine ulaştı. Esmahanım köyündeki evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan kadın ve çocuğun cenazelerinin birbirlerine 15-20 metre mesafede olduğu öğrenildi. Ekipler, kısmen balçık ve ağaç kütükleri arasında olan cenazeleri bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yakınları tarafından teşhis edilen cenazelerin, anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan’a ait olduğu belirtildi. Cenazeler dün defnedildi. Ekiplerin, kayıp Kağan Töngel (3) ile İlayda Sinem Kaplan’ı (7) bulmak için bölgedeki arama çalışması sürüyor.

AFET BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Düzce’de incelemelerde bulundu. Selin verdiği zararın telafi edilmesinde eksiklerin hemen giderileceğini belirten Bakan Kurum şunları söyledi: “Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Yine 66 binamız heyelan riski altında. Bu binalarımızın da boşaltılma sürecini Valiliğimiz kanalıyla, vatandaşlarımızın da desteğiyle hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız. Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacak. Bölgede herhangi bir salgın riskinden arkadaşlarımız bahsetmedi. Bununla ilgili her türlü tedbiri valiliğimiz, AFAD, Kızılay ve tüm birimlerimiz almıştır.”

Yetkililere talimatlar da veren Kurum, şöyle devam etti: “Denize de çöpler gitmiş. Buraya bir temizliği ile alakalı tekne falan ayarlayalım. Selden arabalar falan var, onları kurtaralım. Denizde ne varsa temizleyeceğiz.” (AA-İHA)

CHP: SAVCILAR GÖREVE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, sel felaketiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Karaca, “Değirmen Ağzı mevkiine gidilerek, selden zarar gören alanda incelemelerde bulunuldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı inşaatı öncesinde bölgenin ağaçlık bir alan olduğu, park inşa edilirken dere yatağının daraltıldığı, ağaçların kesildiği bilgilerine erişildi. Dere yataklarına yapılan yapıların riskli olmasından dolayı şirketlerin sigorta yapmadığı söylendi” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Meteoroloji’nin doğal afet uyarısının yüksek sesle vatandaşlara duyurulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle zayiatın arttığını öne sürdü. Tanal, “Cumhuriyet Savcılarını derhal göreve davet ediyorum” dedi. (ANKARA)