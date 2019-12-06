Harç yüzünden boşanamadı

Tutuklanan Hülya Ören hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen arkadaşı Ümmühan Bıyıklı, şunları söyledi: “Evlendikten 3 gün sonra Hülya beni arayıp şiddet gördüğünü ve eşinin televizyonu kırdığını söyledi. Evine gittiğimde her yer cam kırığıydı. Ramazanın birinci günü yine aradı. Buluştuk. Darp edilmişti. 250 TL’ye boşanma dilekçesi yazdırdık. Adliyeye müracaat ettiğimizde 400 TL istediler. Paramız yoktu, boşanma davasını açamadık. Daha sonra eşi kendisini ikna etmiş olmalı ki evine döndü. Kocasının alkol problemi vardı. İçkisini evde yapıyordu, 5 litrelik damacanaya dolduruyordu. Bıkana kadar içiyordu.”

Avukat Oya Meriç Eyüb- oğlu ise kapı kilitli olduğu için müvekkilinin evden kaçamadığını, canını kurtarmak için hareket ettiğini, eylemin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını belirterek tahliyesini talep etti. Eyüboğlu “Hülya Ören’e şiddete maruz kalmış bir kadın olarak harç ödemeyeceği söylenmemiş” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme otopsi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.