Hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
İZMİR'in Beydağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, ilçede 2 ayrı eve operasyon yaptı. Eğridere Mahallesi'ndeki operasyonda, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' yapma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 45 yaşındaki Hasan Karakulak ile Kurudere Mahallesi'nde 'Cebir, hile, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma' suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 yaşındaki İbrahim Kavlık yakalanarak gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Karakulak ve Kavlık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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