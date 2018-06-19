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    Hani şakaydı! Adli Tıp yalanladı

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Feray Şahin’in cinayete kurban gittiği raporla kesinleşti. Polis memuru sanık, genç kızı uzaktan vurmuş.

    Mersin’de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldürmekten yargılanan polis memuru Fatih Burak A.’nın, Feray Şahin’i uzak mesafeden ateş ederek öldürdüğü adli tıp raporuyla kesinlik kazandı. Şahin ailesinin avukatları, sanık polisin “Silahla şaka yapıyordu, kazara patladı” iddiasının Adli Tıp Raporu ile yalanlandığını vurguladı.

    Baba Bekir Şahin, “Feray evimizin tek kızıydı. Mahkemeden öyle bir karar bekliyorum ki kızımızın kanı yerde kalmasın. O cani en yüksek cezayı alsın ki bundan sonra genç kızlar, kadınlar katledilmesin” dedi.

    Toros Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, geçen yılın eylül ayında Mezitli’deki evinde polis memuru Fatih Burak A. tarafından ateşli silahla vurularak öldürülmüş, polis memuru olayın kazara olduğunu ileri sürse de savcılık “kasten öldürme” iddiasıyla dava açmıştı. Sanık polis memuru Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davadaki ifadelerinde, Feray Şahin’in evde silahla şaka yapmak istediğini, kendisinin de silahı Feray’ın elinden almak istediğini, silahı kapma çabası sırasında silahın ateş alarak Feray’ın göğüs bölgesinden yaralandığını, kendisinin de ilk müdahalede bulunduğunu iddia etmişti.

    ADLİ TIP YALANLADI

    Şahin ailesinin avukatlarından Sevim Küçük, “Sanık polis memuru ilk ifadesinde ve mahkeme ifadelerinde, Feray’ın silahla şaka yapmak istediğini, kendisinin de silahı kapmak istediğini iddia ediyordu. Adli tıp raporu ise bunu yalanlıyor. Atış uzak mesafeden yapılmış. Yani silahla şakalaşma, silahı kapma gibi bir şey olsaydı atışın çok yakın mesafeden yapıldığı tespit edilebilirdi. Dava da zaten kasten öldürme iddiasıyla açılmıştı” dedi. 

    Etiketler: kadın cinayetleri , son dakika , haberler
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