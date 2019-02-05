Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?
GeriGündem Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.02.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hangi günlerde hangi şans oyunu çekilişi var?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara, Sayısal Loto, Şans Topu ve Süper Loto oyunlarının çekilişlerinin hangi günler yapıldığı, şans oyunu tutkunlarının merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Söz konusu şan oyunlarının çekiliş günlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu hususta bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, şans oyunlarının çekiliş günleri...

'Sayısal Loto çekilişi hangi gün?', 'Süper Loto çekilişi hangi gün yapılıyor?', 'On Numara çekilişi ne zaman?' ve 'Şans Topu hangi gün çekiliyor?' gibi soruların yanıtları, milyoner olma hayaliyle şans oyunlarına yönelen vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto çekilişlerinin yapıldığı günler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. Çekilişi ise her haftanın ilk iş günü yani pazartesi yapılır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

Sayısal Loto oyununun çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri yapılmaktadır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Fiyatlara ayar çekme kararı aldık'

Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

Metrobüste 'astronot' şaşkınlığı

Hortum faciasından sonra Antalya için şimdi de 'tam fırtına' uyarısı