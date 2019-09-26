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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Hamile kadının mucize kurtuluşu

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Adana'da beyin ana toplardamarının tıkanması nedeniyle komaya giren 4,5 aylık hamile kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pıhtı temizlenmesi operasyonuyla sağlığına kavuştu.

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  • Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu
  • Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu
  • Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu
  • Komaya giren hamile kadın bebeğiyle birlikte zarar görmeden kurtuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi ve 4,5 aylık hamile Döndü Al, baş ağrısı şikayeti üzerine gittiği hastanedeki ilk müdahalenin ardından evine döndü.

Daha sonra durumu kötüleşen Dal'a, eşi Zafer Al tarafından götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan geniş çaplı tetkiklerde toplardamar tıkanması teşhisi konuldu.

Damarların açılmasına yönelik tedaviye başlanan Döndü Al'ın, durumunun ağırlaşarak komaya girmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezinde Prof. Dr. Zülfikar Arlıer başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alınmasına karar verildi.

Operasyondaki hayati risk nedeniyle eşinin verdiği onayla ameliyata alınan kadına, hamileliğinden dolayı radyasyondan etkilenmemesi için giydirilen özel kıyafetle müdahale edildi. 

Dal, pıhtı temizlenmesi operasyonuyla karnındaki bebeği de zarar görmeden yaşama tutundu.

Taburcu edilen Döndü Al, AA muhabirine, yaşanan sürece ilişkin bir şey hatırlamadığını, sağlığını, kendisini ameliyat eden ekibe borçlu olduğu söyledi.

Süreci eşinden dinlediğinde dahi çok kötü olduğunu belirten Al, "Sağlığıma, çok şükür doktorum sayesinde kavuşuyorum. Bir çocuğum olacak, onun sağlıklı, sıhhatli dünyaya gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra sevdiklerimle, oğlumla birlikte olmak istiyorum." dedi.

Zafer Al da eşinin rahatsızlığı nedeniyle büyük korku yaşadığını vurgulayarak, "Dünyam başıma yıkıldı. O an için her şeyden vazgeçtik. Sonra iyi olur inşallah diyerek ameliyat için gerekli belgeleri imzaladık ve çok şükür iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"HASTAMIZ MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Zülfikar Arlıer de Döndü Al'a damar açıcı tedavilerin uygulandığını ancak şikayetleri artan hastanın komaya girdiğini anlatarak, hasta kaybedilmek üzereyken eşinin onayını alarak ameliyata alındığını dile getirdi.

Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, 4,5 aylık hamile hastanın radyasyondan etkilenmemesi için özel bir kıyafetle ameliyata alındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hastalar bu tedavi uygulanmadığında kaybediliyor. Hastanın eşiyle konuştuğumda 'umudun çok az' olduğunu söyledik. Eşi, imzaları atıp ameliyatı kabul etti. Hastamız mucizevi şekilde kurtuldu.

Türkiye'de ilk defa toplardamardan pıhtı çekme işlemi yapıldı. 3,5 saatlik bir operasyonla pıhtıları temizleyip hastanın beyindeki kan akışını normal seviyesine getirdik. Hastane olarak bu tablonun gururunu yaşıyoruz."

Hastanın fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Al, "Ölümle kalım arasındaki seçimi yaptık. Bu işlemi Türkiye'de ilk defa bizim hastanemizde gerçekleştirmiş olduk.

Operasyonla hem anne hem de karnındaki bebeği kurtarıldı."  ifadelerini kullandı. 

 

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