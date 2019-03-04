Hamamönü nerede? Hamamönü’nün tarihteki yeri
Tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı. Bölgenin en eski yerleşim yeri olan tarihi Hamamönü bölgesinde çok sayıda bina 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenmişti. Peki, Hamamönü nerede? İşte, Hamamönü’nün konumu ve tarihteki yeri
Hamamönü, Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir bölgedir. Hacettepe Mahallesi sınırlarında kalır. Bölgede bulunan 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği tarihi binalar restore edilerek bölge yeniden canlandırılmıştır.
Hamamönü, adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyubeylerinden Karacabey’in yaptırdığı Çifte Hamamdan almıştır. Tarihi Karacabey Hamamı burada bulunmaktadır. İstiklal Marşı’nın yazıldığı Mehmet Akif Ersoy Parkı ve parkın içerisinde Mehmet Akif Ersoy Müze Evi yer almaktadır. Hamamönü'de yer alan camiler; Taceddin Sultan Camii, Hacı İlyas Camii, Hacı Musa Camii, Sarıkadı Camii, Mehmet Çelebi Camiidir. Hamamönünde yer alan konaklar; Kamil Paşa Konağı, Beynamlızade Konağı, Kabakçı Konağıdır. Son dönem Osmanlı zamanından kalma evler tamamen Türk motifleri ile bezenmiş olup, sokakları gezildiğinde 19. yüzyıldaymış gibi hissettirir.
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