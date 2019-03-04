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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Hamamönü nerede? Hamamönü’nün tarihteki yeri

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Hamamönü nerede? Hamamönü’nün tarihteki yeri

Tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı. Bölgenin en eski yerleşim yeri olan tarihi Hamamönü bölgesinde çok sayıda bina 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenmişti. Peki, Hamamönü nerede? İşte, Hamamönü’nün konumu ve tarihteki yeri

Hamamönü, Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir bölgedir. Hacettepe Mahallesi sınırlarında kalır. Bölgede bulunan 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği tarihi binalar restore edilerek bölge yeniden canlandırılmıştır.

Hamamönü, adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyubeylerinden Karacabey’in yaptırdığı Çifte Hamamdan almıştır. Tarihi Karacabey Hamamı burada bulunmaktadır. İstiklal Marşı’nın yazıldığı Mehmet Akif Ersoy Parkı ve parkın içerisinde Mehmet Akif Ersoy Müze Evi yer almaktadır. Hamamönü'de yer alan camiler; Taceddin Sultan Camii, Hacı İlyas Camii, Hacı Musa Camii, Sarıkadı Camii, Mehmet Çelebi Camiidir. Hamamönünde yer alan konaklar; Kamil Paşa Konağı, Beynamlızade Konağı, Kabakçı Konağıdır. Son dönem Osmanlı zamanından kalma evler tamamen Türk motifleri ile bezenmiş olup, sokakları gezildiğinde 19. yüzyıldaymış gibi hissettirir.

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